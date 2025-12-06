Seit Jahren gilt das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater als zerrüttet. Jetzt liegt der 81-Jährige wohl schwer angeschlagen im Krankenhaus. Kommt es zu einer Versöhnung?
06.12.2025 - 10:51 Uhr
Los Angeles - Über ihren Vater spricht Herzogin Meghan kaum mehr. Seit den Tagen ihrer Hochzeit mit dem britischen Prinzen Harry vor über sieben Jahren gilt ihr Verhältnis zu Thomas Markle als zerrüttet, als nicht existent. Seine Enkelkinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), hat Meghans Vater dem Vernehmen nach nie getroffen. Jetzt, kurz vor Weihnachten, scheint eine Annäherung möglich. Thomas Markle liegt einem Medienbericht zufolge auf der Intensivstation.