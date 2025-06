Unwetter erst spät in Apps – In Marbach kracht ein Baum auf ein Auto

Das Unwetter am Samstagabend überraschte in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen – manche Apps zeigten es erst spät an. Auch am Sonntag ist Vorsicht geboten.

Oliver von Schaewen 01.06.2025 - 12:31 Uhr

Ein Schwerpunkt des Unwetters am Samstagabend lag im Raum Marbach und dem nördlichen Kreis Ludwigsburg. In Marbach krachte ein Baum auf einen Wagen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg berichtet von mehr als 20 Einsätzen in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen. Weitere Einsätze habe es im Raum Böblingen, Sindelfingen und Leonberg gegeben.