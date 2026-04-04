Mitten in der Nacht schlagen Diebe zu: Jeweils 400 und 500 Liter Diesel verschwinden spurlos aus zwei Lkw. Durch einfaches Werkzeug gelangen die Täter an den Treibstoff.

Lukas Jenkner 04.04.2026 - 10:34 Uhr

Rund 900 Liter Diesel haben Diebe aus zwei Lastwagen im Rhein-Neckar-Kreis gestohlen. Mit einem Schraubenzieher sollen sie die Tankdeckel in der Nacht von Donnerstag zu Freitag geöffnet und dann den Kraftstoff abgesaugt haben, wie die Polizei mitteilte. Durch die hohen Spritpreise sei der gestohlene Diesel aktuell mehr als 2.000 Euro wert.