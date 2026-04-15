Dramatisches Ende einer jahrzehntelangen Ehe: Eine 79-Jährige muss ins Gefängnis, weil sie ihren krebskranken Ehemann im Schlaf getötet hat.
15.04.2026 - 15:04 Uhr
Weil sie ihren krebskranken Ehemann getötet hat, ist eine 79-Jährige vom Landgericht Ellwangen zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Kammer sprach die Seniorin des heimtückischen Mordes schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Deutsche mit einem Küchenmesser mehr als 40 Mal auf den 84-Jährigen eingestochen hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.