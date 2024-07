Mehr als 80 Aussteller in der Stadthalle und drum herum

Zahlreiche kleine und mittelständische Betriebe stellen sich in der Gerlinger Innenstadt vor. Zum Auftakt kamen Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik zum Festakt und einem Messerundgang zusammen.

Marius Venturini 19.07.2024 - 17:41 Uhr

Die Messe Gerlingen ist eröffnet. Seit 14.30 Uhr können sich die Besucher in der und rund um die Stadthalle sowie in großen Teilen der Innenstadt ein Bild von mehr als 80 Betrieben und Institutionen machen. Außerdem ist die Messe erstmals mit der Jobmesse verbunden, bei der sich Jugendliche über Berufe informieren können. Ebenfalls erstmals macht der Messeveranstalter, der Bund der Selbstständigen (BdS), mit dem Musiksommer der Stadt gemeinsame Sache. Am gesamten Wochenende werden rund 20 000 Besucher erwartet.