Intersport ist die größte Sporthändlergruppe Deutschlands. Nun mischen die Heilbronner auch im Modehandel mit. Was das für das Angebot kleiner Händler bedeutet – und warum Kunden profitieren könnten.
12.11.2025 - 11:31 Uhr
Heilbronn/Neu-Ulm - Sneaker, Jacken, Leggings: Vom Sport inspirierte Kleidung ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Nun geht der Sporthändlerverbund Intersport noch einen Schritt weiter - und steigt in den klassischen Modehandel ein. Dazu kaufen die Heilbronner die Hälfte der Anteile am Mode-Einkaufsverbund Unitex. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Intersport Deutschland mit. Zur Höhe des Kaufpreises äußerten sich die Unternehmen nicht.