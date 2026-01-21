Aus einer spontanen Idee heraus entsteht ein herziges Vorstellungsvideo der JVA Heilbronn, das auf Instagram tausendfach geteilt und geliket wird. Das steckt dahinter.
21.01.2026 - 17:00 Uhr
Bald eine Million Aufrufe und fast 12.000 Likes: Mit einem eher ungewöhnlichen „Vorstellungsvideo“ hat die Justizvollzugsanstalt Heilbronn auf Instagram einen echten Hit gelandet. Zu sehen sind mehrere Mitarbeitende der JVA, die freundlich lächelnd in die Kamera winken, dazu läuft die Titelmelodie zu der US-Sitcom „Full House“. Das Motto: „Jede Behörde braucht ein Intro“.