Über Nacht zum Krypto-König? Wer auf falsche Versprechen von Online-Brokern hereinfällt, sieht sein Geld oft nie wieder. Auch im Südwesten steigt die Zahl der Opfer.
10.09.2025 - 06:48 Uhr
Wenn Gewinnversprechen zu schön klingen, um wahr zu sein, steckt dahinter oft ein Trick – das zeigt auch eine Serie von Fällen im Südwesten, bei denen Anlagebetrüger Menschen um hohe Summen gebracht haben. „Die Täter agieren international und verursachen alleine in Baden-Württemberg Schäden im Millionenbereich“, sagt Oliver Hoffmann, Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA).