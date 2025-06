Mehr Geld für Energieberatung: Rathauschef akzeptiert deutlich höheren Zuschuss

Im Streit um einen größeren Anteil am drastisch erhöhten Zuschuss für die regionalen Energieagenturen zwischen dem Landesumweltministerium und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat sich der Geldgeber durchgesetzt. Das Ministerium teilte am Mittwoch mit, die Landkreise und Städte hätten „jetzt entsprechende Verträge unterzeichnet“ – also nun als letzte auch die Stuttgarter Verwaltung. Nopper hatte sich wegen der Deckelung des – allerdings für die Stadt nun fast dreimal so hohen – Zuschusses auf 330 000 Euro lange geweigert, gegenüber dem Städtetag seine Zustimmung zu signalisieren. Das empfand die öko-soziale Mehrheit im Gemeinderat als unsolidarisch und gefährlich. Sie musste befürchten, dass das Stuttgarter Energieberatungszentrum (EBZ) in den nächsten beiden Jahren auf 300 000 Euro verzichten müsste.