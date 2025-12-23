Die Diäten der 159 Berliner Abgeordneten steigen laut Medien um 6,2 Prozent. Auch Kostenpauschalen sollen angepasst werden. Die Erhöhung erfolgt aufgrund eines Gesetzes automatisch.
23.12.2025 - 19:35 Uhr
Die Berliner Abgeordneten bekommen Medienberichten zufolge ab dem 1. Januar 477 Euro mehr Diät. Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung steige mit dem Jahreswechsel um 6,2 Prozent auf monatlich 8161 Euro, berichten „BZ“ und „Tagesspiegel“ übereinstimmend. Grundlage der Berichte ist ein internes Rundschreiben der Parlamentsverwaltung, das beiden Zeitungen nach eigenen Angaben vorliegt.