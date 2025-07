Rekordtemperaturen, Waldbrände und Sturzfluten. Nachrichten über die Folgen des Klimawandels sind mittlerweile so alltäglich, dass viele gar nicht mehr richtig hinhören. Ähnlich wird es wohl auch der Meldung über die vielen Hitzetoten in diesem Juni gehen. Ja, es hat schon immer Wetterextreme gegeben, aber deren Häufigkeit hat sich durch die Erderwärmung deutlich erhöht. Und solange die Treibhausgasemissionen weiter steigen, wird dieser unerfreuliche Trend anhalten. Manche Veränderungen kommen zudem schneller als es viele Klimaforscher erwartet hatten.

Politik auf der Bremse

Die Notwendigkeit, die Emissionen schnell zu senken, war noch nie so groß, doch die Politik verschließt die Augen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern sind Leute an der Macht, die den Eindruck vermitteln, man könne beim Klimaschutz jetzt mal einen oder zwei Gänge zurückschalten, zumal es derzeit ja auch genügend andere Probleme auf der Welt gebe. Die Wählerinnen und Wähler, die solchen Politikern zur Macht verhelfen, wollen offenbar, dass alles bleibt, wie es immer war. Doch genau das wird durch den Klimawandel von Tag zu Tag unwahrscheinlicher.