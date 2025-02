Bis etwa 2027 sollen in Böblingen mehr als 450 neue Kita-Plätze entstehen. Ein Problem bleibt: Es fehlen die betreuenden Fachkräfte. Und nicht nur da herrscht Mangel.

Robert Krülle 06.02.2025 - 07:12 Uhr

Landauf, landab fehlt es an Plätzen in den Kindertageseinrichtungen – Böblingen belegt da einen Spitzenrang. Doch das soll nicht so bleiben. Bereits 2018 hatte der Gemeinderat das Ausbau-Programm „Kita-Offensive“ beschlossen, seitdem sind durch diverse Neu- und Ausbauten mehr als 200 zusätzliche Plätze geschaffen worden. Und bis etwa 2027 sollen sogar noch einmal rund 450 weitere Plätze hinzukommen. Summa summarum beinhaltet die Offensive rund 47 Millionen Euro an Baukosten. Den aktuellen Stand des ehrgeizigen Vorhabens präsentierten die Projektleiterinnen am Dienstag im Verwaltungsausschuss des Böblinger Gemeinderats.