Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für diese Woche weitere Schneefälle in Baden-Württemberg.
18.11.2025 - 06:49 Uhr
Aus Nordwesten strömt in diesen Tagen kalte Luft polaren Ursprungs nach Baden-Württemberg. Die Region liegt zudem unter Zwischenhocheinfluss, was vorübergehend für ruhiges, teils sonniges, aber eben auch sehr kaltes Spätherbstwetter sorgt. Gleichzeitig rutschen die Temperaturen landesweit immer wieder unter den Gefrierpunkt. Genau dieser Umstand kann in den kommenden Tagen immer wieder zu Schneefällen führen.