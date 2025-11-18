Aus Nordwesten strömt in diesen Tagen kalte Luft polaren Ursprungs nach Baden-Württemberg. Die Region liegt zudem unter Zwischenhocheinfluss, was vorübergehend für ruhiges, teils sonniges, aber eben auch sehr kaltes Spätherbstwetter sorgt. Gleichzeitig rutschen die Temperaturen landesweit immer wieder unter den Gefrierpunkt. Genau dieser Umstand kann in den kommenden Tagen immer wieder zu Schneefällen führen.

Frost, Glätte und Nebel Bis Mittwochmorgen ist in weiten Teilen leichter, im Bergland teils mäßiger Frost zu erwarten. Nasse Straßen können überfrieren, dazu kommt Reifglätte. Im Norden sind vereinzelt sogar ein paar Schneeflocken möglich. Nebel spielt nur eine Nebenrolle, punktuell aber mit Sichtweiten unter 150 Metern. Heute ist es dabei sonnig, aber kalt. Nach örtlichem Nebel setzt sich heute häufig die Sonne durch. Nur Richtung Tauber bleibt es länger bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 7 Grad, etwas milder im Rhein-Neckar-Raum. Der Wind bleibt schwach und kommt vorwiegend aus Südwest. Die Nacht zum Mittwoch wird erneut frostig. Im Norden ziehen dichtere Wolken auf, vereinzelt sind minimale Schneeschauer möglich. Tiefstwerte: –1 bis –6 Grad.

Mittwoch: Sonne am Vormittag, Schnee am Nachmittag

Der Mittwoch startet freundlich. Ab dem Nachmittag schiebt sich jedoch aus Westen ein breites Wolkenband hinein. Dann beginnt es zu regnen. Ab den mittleren Lagen kann auch Schnee fallen. Maximalwerte: 2 bis 7 Grad. Auf den Schwarzwaldhöhen drohen stürmische Böen, am Feldberg auch schwere Sturmböen. In der Nacht auf Donnerstag verlagern sich die Niederschläge ostwärts. Oberhalb der mittleren Lagen wird daraus Schneeregen oder Schnee, inklusive Glättegefahr. Die Temperaturen liegen am Rhein zwischen +4 und 0 Grad, sonst zwischen 0 und –2 Grad.

Donnerstag: Weiterhin winterlich – Schneeregen und Schnee

Am Donnerstag dominieren dichte Wolken. Immer wieder fällt Niederschlag, in höheren Lagen meist als Schnee. Dort bleibt es den ganzen Tag leicht winterlich. Die Höchstwerte reichen von –1 Grad im Bergland bis zu 6 Grad in der Ortenau. In den Höhenlagen des Schwarzwalds bleibt es windig bis stürmisch. Nachts ziehen die Niederschläge nach Südosten ab. Bei Werten zwischen 0 und –6 Grad droht verbreitet Glätte.

Freitag: Schneeschauer vor allem im Süden

Der Freitag bleibt grau. Besonders im Süden, also in Oberschwaben, am Bodensee und auf der Alb, sind immer wieder Schneefälle oder Schneeschauer möglich. Lokal kann sich dabei eine dünne Schneedecke bilden. Die Temperaturen bleiben tief: –2 Grad im Bergland bis +4 Grad im Rheintal. Dazu weht ein schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Samstag kühlt es erneut kräftig ab. Während es im Norden teils aufklart und trocken bleibt, halten sich im Süden Wolken und örtlich ein paar Schneeflocken. Tiefstwerte: –2 bis –7 Grad.