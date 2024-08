Viele Städte versuchen mit sogenannten Waffenverbotszonen die Sicherheit etwa auf Festen zu erhöhen. Doch was hat es damit auf sich und was ändert sich? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Alexander Roller 27.08.2024 - 11:44 Uhr

Nach dem Anschlag in Solingen weiten viele Städte die Waffenverbotszonen in den Innenstädten und vor allem auf Festen aus. So erhöht beispielsweise auch Stuttgart die Sicherheit auf dem Weindorf, in dem sie die Geltungszeit anpasst. Doch was gilt eigentlich in diesen Zonen?