Eine Mutter wird gefesselt und gedemütigt, der mutmaßliche Täter, ihr 32-jähriger Sohn, taucht vor Gericht nicht auf – er soll sich in Mexiko aufhalten. Nun greift das Gericht durch.
16.04.2026 - 11:52 Uhr
Weil er seine Mutter wochenlang im Keller eingesperrt haben soll, sollte ein 32-Jähriger vor das Amtsgericht – doch der Prozess in Konstanz ist nach rund 15 Minuten geplatzt, weil der Angeklagte nicht erschienen ist. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Owingen (Bodenseekreis) unter anderem Menschenraub, räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung vor.