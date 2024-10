Die Polizei hat einen 20-Jährigen in Freiberg am Neckar verhaftet. Er soll mehrere Apotheken im Landkreis Ludwigsburg übers Ohr gehauen haben, um an ein Arzneimittel zu kommen.

Ein 20-Jähriger hat offenbar mehrere Apotheken im Landkreis übers Ohr gehauen. Nach Angaben der Polizei steht der Mann im Verdacht, dort gefälschte Rezepte vorgelegt und damit an teure, verschreibungspflichtige Medikament gelangt zu sein. Der mutmaßliche Täter sitzt nun wegen Urkundenfälschung in Haft.

Arznei hat Wert von mehreren tausend Euro

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 20-Jährige am Mittwoch, 25. September, in mindestens sechs Apotheken ein fingiertes Rezept vorgelegt und im Gegenzug die Arznei im Wert von mehreren tausend Euro ausgehändigt bekommen haben. Als er die Masche in einer Apotheke in Freiberg probierte, fiel dem Personal die Fälschung auf und es verständigte die Polizei. Bei dem Medikament, auf das der 20-Jährige scharf war, handelte es sich um ein Präparat, „das für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann, unter anderem zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas“, sagt Polizeisprecher Steffen Grabenstein. „Ob es für den Eigenbedarf oder zum Verkauf gedacht war, ist noch unklar“, fügt er hinzu.