Ein Unbekannter hat von Sonntag auf Montag in Ludwigsburg an der Hochschule gewütet und die Reifen mehrerer Fahrzeuge durchstochen. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen weiterhelfen können.

Christian Kempf 15.10.2024 - 16:11 Uhr

Insgesamt sechs Auto-Reifen hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, in der Reuteallee in Eglosheim zerstochen. Die Fahrzeuge, ein Skoda, ein Mercedes, ein Ford, ein Seat und ein VW, waren auf Höhe eines Schulungsgebäudes der Hochschule am Fahrbahnrand abgestellt. Während am Skoda zwei Reifen beschädigt wurden, war es an den anderen Autos jeweils einer. Zeugen können sich unter Telefon 0 71 41 / 22 15 00 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.