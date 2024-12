Mehrere Brände im Landkreis haben am Samstag und Sonntag die Feuerwehren in Atem gehalten. Unter anderem brannte es an einem Geschäft, auf einem Balkon und in zwei Asylunterkünften.

Chris Lederer 15.12.2024 - 14:46 Uhr

Die Feuerwehren im Landkreis mussten am Wochenende gleich mehrfach ausrücken. In der Nacht zum Samstag warfen Unbekannte in Backnang Brandsätze auf ein Geschäft. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2.30 Uhr in der Straße „Am Schillerplatz“. Ziel war offenbar das Schaufenster eines Geschäfts. An dem Platz in der Nähe des Bahnhofs befinden sich mehrere Läden, unter anderem eine Fahrschule und ein Rechtsanwaltsbüro. Die Täter entfernten sich anschließend über die Bahnhofstraße, so die Polizei. Passanten löschten das Feuer, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von circa 2000 Euro. Hinweise erbeten an die Telefonnummer 0 73 61/58 00.