Zu gleich mehreren Einbrüchen ist es am Freitag und Samstag an verschiedenen Orten in Stuttgart gekommen. In zwei Fällen machten die Unbekannten reiche Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte sind am Freitag und Samstag in mehrere Wohnungen in mehreren Stuttgarter Stadtteilen eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die bislang unbekannten Personen am Freitag Zugang zu einer Wohnung an der Hohentwielstraße im Stuttgarter Süden. Laut Angaben der Polizei warfen die Einbrecher zwischen 10 Uhr und 22.45 Uhr eine Fensterscheibe ein, öffneten das Fenster und stiegen in die Wohnung. Sie flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute.

Lesen Sie auch

Auch am Samstag kam es zu ähnlichen Vorfallen. Wie die Polizei berichtet, brachen Unbekannte in Wohnungen an der Brunnenstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt und der Marquardtstraße im Stuttgarter Osten ein. An der Brunnenstraße gelangten die Täter zwischen 9.15 Uhr und 15.50 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude. Dort brachen sie eine Wohnungstür auf und stahlen einen Laptop sowie einen Steckschlüsselsatz mit Drehmomentschlüssel im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Einbrüche in Stuttgart: Polizei sucht Zeugen

An der Marquardtstraße hebelten die Einbrecher zwischen 9.20 Uhr und 10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür auf und stahlen Bargeld in Höhe von 1200 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.