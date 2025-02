Zu gleich zwei Einbrüchen ist es am Mittwochabend an verschiedenen Orten in Stuttgart gekommen. In beiden Fällen machten die Unbekannten Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Julia Hawener 27.02.2025 - 10:40 Uhr

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus an der Kießstraße im Stadtteil Möhringen und in eine Wohnung an der Augsburger Straße in Untertürkheim eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.