War es ein Wohltäter oder ein Versehen? Ein Mann findet nach einem Kneipenbesuch mehrere Hundert Euro in seinem Hemd, die ihm nicht gehören. Nun darf gerätselt werden.

dpa 10.11.2025 - 09:42 Uhr

Gelnhausen - Dass nach einem Kneipenbesuch viel Geld weg ist, dürfte oft vorkommen. Der umgekehrte Fall ist hingegen selten. Ein offenbar sehr ehrlicher Mann hat zu Hause mehrere Hundert Euro in seinem Hemd gefunden, die dort vor dem Besuch eines Lokals in der Nacht zum Sonntag im hessischen Gelnhausen noch nicht gewesen seien.