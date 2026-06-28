Der Vater des Opfers ist nicht mehr zu halten

Als die Einsatzkräfte den 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Freibad führten, versuchten mehrere Familienmitglieder des Mädchens, auf ihn loszugehen. Der Sicherheitsdienst verhinderte dies zunächst. Dem 56-jährigen Vater gelang es jedoch, sich loszureißen. Er trat nach einem 24-jährigen Polizeibeamten, der den zuvor Festgenommenen gerade zum Polizeiauto führte. Der Beamte wehrte den Tritt ab und verhinderte weitere Angriffe. Dabei verletzte sich der 56-Jährige leicht. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war laut Polizei aber nicht erforderlich.