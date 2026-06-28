Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen, der in Nürtingen gegenüber einer Zwölfjährigen zudringlich geworden sein soll, sowie gegen den in Rage geratenen Vater des Opfers.
28.06.2026 - 13:26 Uhr
Nach einem Vorfall im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 35-Jährigen und einen 56-Jährigen Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten aufgenommen. Laut Polizei kam es am Samstagabend gegen 18.45 Uhr im Schwimmbecken zu einer sexuellen Belästigung eines 12-jährigen Mädchens. Der Sicherheitsdienst verständigte daraufhin die Polizei.