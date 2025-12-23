Ein Fluchtversuch eskaliert in der Hansestadt: Ein Fluchtfahrzeug wird zwischen Bus und Wagen eingeklemmt, mehrere Menschen werden verletzt. Der Verdächtige muss von Einsatzkräften befreit werden.

dpa 23.12.2025 - 07:37 Uhr

Hamburg - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Hamburg einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht. Der 37-Jährige sollte am Montagabend von der Polizei überprüft werden, weil er - erfolglos - versuchte, Autos aufzubrechen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Der Mann ergriff jedoch mit einem anderen Wagen die Flucht.