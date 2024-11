In Stuttgart-Mitte versprühen Unbekannte offenbar Pfefferspray in einer Schultoilette. Zehn Schüler und drei Erwachsene werden verletzt.

red 08.11.2024 - 12:44 Uhr

Unbekannte haben am Freitag in einer Schule an der Breitscheidstraße in Stuttgart-Mitte mutmaßlich Pfefferspray versprüht. Die Täter versprühten das Reizgas nach Angaben der Polizei zwischen 8.30 Uhr und 9.15 Uhr in einer Jungentoilette im ersten Obergeschoss.