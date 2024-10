Die USA genehmigen den Verkauf von Munition im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die USA haben am Freitag Verkäufe von Munition für Mehrfachraketenwerfersysteme im Wert von 1,2 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vorerst genehmigt. Der vorgeschlagene Verkauf von GMLRS- und ATACMS-Raketen „wird die Außenpolitik und die nationalen Sicherheitsziele der USA unterstützen, indem er dazu beiträgt, die Sicherheit eines wichtigen regionalen Partners zu verbessern“, erklärte die US-Behörde zur Verteidigungs- und Sicherheitszusammenarbeit (DSCA).

US-Kongress muss Verkauf noch absegnen

Auch werde der Verkauf die Fähigkeiten der VAE verbessern, „aktuellen und zukünftigen Bedrohungen durch die Modernisierung ihrer Streitkräfte zu begegnen“, hieß es weiter.

Das Außenministerium genehmigte den Verkauf der Munition an die VAE und die DSCA übermittelte am Freitag die notwendige Mitteilung an den US-Kongress. Dieser muss den Verkauf nun noch absegnen.