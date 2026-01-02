Entgegen anders lautenden Informationen der Polizei sind bei dem Brand in einem Korntaler Wohn- und Geschäftshaus keine Feuerwehrleute verletzt worden.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Korntal hat die Polizei die Angaben der Polizei korrigiert. Am 1. Januar, kurz vor 1 Uhr, war die Feuerwehr in die Johannes-Daur-Straße gerufen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Flurs im dritten Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen.

Bei dem Brand waren mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei hatte zunächst von sechs Bewohnern und drei Feuerwehrleute berichtet, die sich Verletzungen zugezogen hätten. Diese Angabe hat der Kommandant der Korntal-Münchinger Feuerwehr inzwischen korrigiert. „Entgegen der ersten Meldungen wurden keine Einsatzkräfte verletzt“, teilt Kommandant Fabian Kunberger mit.

Mehrere Einsatzkräfte waren in der Silvesternacht vor Ort beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korntal. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

77 Feuerwehrleute im Einsatz in Korntal

Insgesamt seien 14 Personen vom Rettungsdienst gesichtet worden. Vier Personen seien leicht verletzt worden. Sie konnten jedoch ambulant vor Ort behandelt werden. Die übrigen Personen bleiben unverletzt. Vier Personen, die wegen des Brandes ihre Wohnungen nicht verlassen konnten, wurden von der Feuerwehr über die Drehleiter gerettet.

Seitens der Feuerwehr waren insgesamt 77 Einsatzkräfte mit 11 Fahrzeugen im Einsatz, darunter die Feuerwehr Korntal-Münchingen mit beiden Abteilungen, die Feuerwehr Hemmingen mit der Führungsgruppe sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister. Ebenso war die Feuerwehr Ditzingen mit einem weiteren Löschfahrzeug kurzzeitig vor Ort, musste aber nicht tätig werden.

Mehrere Wohnungen durch Brand in Korntal unbewohnbar

Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Personen waren der Rettungsdienst und der Ortsverein Münchingen des Deutschen Roten Kreuzes zeitweise mit 28 Einsatzkräften an der Einsatzstelle, darüber hinaus die Polizei und das Technische Hilfswerk, das beim Verschließen der Wohnungstüren beziehungsweise des Brandbereichs half.

Mehrere Wohnungen seien durch den Brand unbewohnbar oder nur eingeschränkt nutzbar. Mehrere Bewohner kamen laut der Polizei anderweitig unter.