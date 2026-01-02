Entgegen anders lautenden Informationen der Polizei sind bei dem Brand in einem Korntaler Wohn- und Geschäftshaus keine Feuerwehrleute verletzt worden.
02.01.2026 - 11:48 Uhr
Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Korntal hat die Polizei die Angaben der Polizei korrigiert. Am 1. Januar, kurz vor 1 Uhr, war die Feuerwehr in die Johannes-Daur-Straße gerufen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Flurs im dritten Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen.