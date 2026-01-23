Wenn Derya Yildiz ihre Familie in der Türkei besucht, fällt es ihr nicht schwer, sich auf Türkisch zu verständigen. Zu Hause in Stuttgart spricht sie bei der Arbeit, mit Freunden sowie ihrem Mann dagegen fast ausschließlich Deutsch. Als vor einigen Monaten ihr erstes Kind zur Welt kam, war sie sich deshalb unsicher: Soll sie mit dem kleinen Jungen überhaupt Türkisch reden, so wie ihre Eltern das als Kind mit ihr gemacht haben? Und muss das dann rund um die Uhr sein? „Anders als sie bin ich in Deutschland aufgewachsen. Mein Türkisch ist zwar gut, aber es spielt im Alltag keine große Rolle mehr für mich“, sagt Derya Yildiz.