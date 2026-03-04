Mehrwertsteuer in der Gastronomie Weniger Steuer, weniger teuer?
Die niedrigere Mehrwertsteuer bei der Gastronomie kommt kaum bei den Kunden an. Das zeigt eine Analyse von 150 Stuttgarter Restaurants. Doch es gibt Ausnahmen.
Die niedrigere Mehrwertsteuer bei der Gastronomie kommt kaum bei den Kunden an. Das zeigt eine Analyse von 150 Stuttgarter Restaurants. Doch es gibt Ausnahmen.
Die reduzierte Mehrwertsteuer auf vor Ort verzehrte Speisen kommt nicht bei den Kunden an. Das ergibt die Analyse der Preise in knapp 2500 Restaurants in Deutschland. Demnach haben nur etwa neun Prozent der untersuchten Lokale ihre Preise gesenkt und mehr als 17 Prozent haben die Preise erhöht.