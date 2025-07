Im Video: So sieht der erste S-21 Eingang aus

Der erste Eingang für den Stuttgart-21-Bahnhof wurde enthüllt. Im Video erstrahlt der Südzugang in leuchtendem Blau und gewährt Einblicke in das Innenleben.

David Wirth 11.07.2025 - 11:40 Uhr

Am Donnerstagabend wurde an der Baustelle des Stuttgart-21-Bahnhofs der erste Eingang enthüllt. In einer Kurzveranstaltung für Presse und Mitarbeiter zeigte die Bahn erstmals den Südzugang, der sich neben dem Planetarium und der Haltestelle Staatsgalerie befindet.