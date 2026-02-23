 
Meinung im Video Eintritt fürs Volksfest – eine Schnapsidee

Meinung im Video: Eintritt fürs Volksfest – eine Schnapsidee
Wer zahlt für die Party beim Volksfest? Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die großen Feste sicher zu gestalten, kostet viel Geld. Wer soll das zahlen? Womöglich die Besucher über Eintrittsgelder?

Eintritt für ein Volksfest? Auf diese Idee war der bayerische Bierbrauer Georg Schneider gekommen. Bekannt für seine Schneider Weiße. Nicht für Geistreiches. Ums Oktoberfest zu finanzieren, könne man nicht immer die Wirte und Bierbrauer via höherer Gebühren zur Kasse bitten, sondern auch die Besucher. In Stuttgart gibt es ja eine ähnliche Debatte, die Kosten für die Sicherheit steigen. Wie das alles finanzieren?

 

Wetter im Kessel: Bis zu 19 Grad und Sonne – jetzt kommt der Frühling nach Stuttgart

Wetter im Kessel Bis zu 19 Grad und Sonne – jetzt kommt der Frühling nach Stuttgart

Winter adé – der Frühling hält in Stuttgart Einzug mit viel Sonne und warmen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, an welchem Tag das Wetter am schönsten wird.
Von Annika Mayer
Sport in Stuttgart: Kugelstoßen mitten in der Stadt – der Marktplatz wird zum Stadion

Sport in Stuttgart Kugelstoßen mitten in der Stadt – der Marktplatz wird zum Stadion

Die Leichtathleten feiern Geburtstag mitten in der Stadt. Und bitten Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weltmeister Niko Kappel zum Wettkampf.
Von Frank Rothfuß
Fernseh-Newcomerin im Krimi: Wie eine Stuttgarterin zur Mörderin im Dortmund-„Tatort“ wurde

Fernseh-Newcomerin im Krimi Wie eine Stuttgarterin zur Mörderin im Dortmund-„Tatort“ wurde

Ein Krimi mit vielen unerwarteten Wendungen war der Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD. Wer ist die Stuttgarterin, die in ihrer Rolle überraschend als Mörderin entlarvt wird?
Von Nina Scheffel
Folgen der Polizeiaffäre: Anwältin des Inspekteurs muss vor Gericht

Folgen der Polizeiaffäre Anwältin des Inspekteurs muss vor Gericht

Die Affäre um den Inspekteur der Polizei hat ein weiteres juristisches Nachspiel: Seine Anwältin muss sich vor Gericht verantworten – in zweiter Instanz. Worum geht es?
Von Christine Bilger
Flughafen Stuttgart: Mediziner bei Einreise mit Botox und Hyaluron gestoppt

Flughafen Stuttgart Mediziner bei Einreise mit Botox und Hyaluron gestoppt

Ein Mediziner wird am Stuttgarter Flughafen mit zahlreichen Botox- und Hyaluron-Präparaten gestoppt. Die Beamten vermuten einen anderen Zweck als nur privaten Gebrauch.
Nach ASB-Kündigung: „Große Verunsicherung“ bei Eltern – Bürgermeisterin verspricht Aufarbeitung

Nach ASB-Kündigung „Große Verunsicherung“ bei Eltern – Bürgermeisterin verspricht Aufarbeitung

Zwei Drittel der betroffenen Kinder soll mangels Schulbegleitung weiter zu Hause sein. Die Stadt will bei „vergleichbaren Unstimmigkeiten“ mit einem Träger in Zukunft anders vorgehen.
Von Viola Volland
Landtagswahl: Gerüchte um Stuttgarter Bürgermeister – aus dem Rathaus in die Staatskanzlei?

Landtagswahl Gerüchte um Stuttgarter Bürgermeister – aus dem Rathaus in die Staatskanzlei?

Dem beliebten Stuttgarter Bürgermeister Fabian Mayer wird im Falle eines Wahlsiegs der CDU ein Regierungsposten zugetraut. Er pflegt ein inniges Verhältnis zum Spitzenkandidaten.
Von Jörg Nauke
Photovoltaik auf Mehrfamilienhaus: Mindestens 25 Prozent sparen – Solar-Modell rechnet sich für Hausgemeinschaften

Photovoltaik auf Mehrfamilienhaus Mindestens 25 Prozent sparen – Solar-Modell rechnet sich für Hausgemeinschaften

Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern gilt als komplex. Ehrenamtliche aus Herrenberg sind große Fans eines Modells, das seit 2023 deutliche Einsparungen ermöglicht.
Von Judith A. Sägesser
Klassische Autos in Stuttgart: So war die Retro Classics – die schönsten Bilder der Oldtimer-Messe

Klassische Autos in Stuttgart So war die Retro Classics – die schönsten Bilder der Oldtimer-Messe

Klassische Fahrzeuge, Oldtimer-Versteigerung und jede Menge Programm: Rund 83 000 Menschen haben die Retro Classics in Stuttgart besucht. Wir haben die besten Bilder.
Von Andreas Schröder
