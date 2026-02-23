Meinung im Video: Eintritt fürs Volksfest – eine Schnapsidee

Eintritt für ein Volksfest? Auf diese Idee war der bayerische Bierbrauer Georg Schneider gekommen. Bekannt für seine Schneider Weiße. Nicht für Geistreiches. Ums Oktoberfest zu finanzieren, könne man nicht immer die Wirte und Bierbrauer via höherer Gebühren zur Kasse bitten, sondern auch die Besucher. In Stuttgart gibt es ja eine ähnliche Debatte, die Kosten für die Sicherheit steigen. Wie das alles finanzieren?