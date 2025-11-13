Die Wehrdienstreform sorgt in Stuttgart für Diskussionen. Pflichtmusterung und Geschlechterungleichheit stehen im Fokus. Welche Argumente die Bürgerinnen und Bürger bewegen.
Nach langen Diskussionen hat der Bundestag ein neues Wehrdienstgesetz beschlossen. Ab dem kommenden Jahr sollen alle Männer verpflichtend gemustert werden, beginnend mit dem Jahrgang 2008. Der Wehrdienst bleibt zunächst freiwillig, kann aber bei zu wenig Rekruten durch eine sogenannte „Bedarfswehrpflicht“ ergänzt werden, über die der Bundestag erneut abstimmen müsste. Auch Frauen können sich freiwillig mustern lassen. Mit der Reform will die Bundesregierung die Truppenstärke der Bundeswehr erhöhen und einen Koalitionsstreit zwischen CDU/CSU und SPD beilegen. Wir haben junge Stuttgarterinnen und Stuttgarter gefragt, was sie von der neuen Reform halten.