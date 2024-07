Die Mehrheit der Deutschen findet, dass Angela Merkel (CDU) als Bundeskanzlerin das Land besser durch die verschiedenen Krisen geführt habe als ihr Amtsnachfolger Olaf Scholz (SPD). In einer Umfrage äußerten sich 55 Prozent so.

red/AFP 17.07.2024 - 09:39 Uhr

Die Mehrheit der Deutschen findet, dass Angela Merkel (CDU) als Bundeskanzlerin das Land besser durch die verschiedenen Krisen geführt habe, als ihr Amtsnachfolger Olaf Scholz (SPD) das derzeit tut. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für die Sender RTL und ntv äußerten sich 55 Prozent so. Nur vier Prozent meinen, Merkel habe das Land schlechter durch die Krisen geführt als Scholz. 36 Prozent sehen zwischen beiden keine wesentlichen Unterschiede.