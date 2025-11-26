Eine Versicherungsstudie zeigt: Auf den beiden Autobahnen bei Leonberg kommt es so häufig wie nirgendwo sonst im Land zu Unfällen mit Verletzten. Warum, erklärt der Streckenbetreiber.
26.11.2025 - 17:09 Uhr
Dass es rund um das Leonberger Autobahndreieck öfter einmal kracht, ist nichts Neues. Dass laut einer Studie zwei Autobahnabschnitte rund um Leonberg die unfallträchtigsten Strecken in Baden-Württemberg sein sollen, lässt dann aber doch aufhorchen. Das will die Allianz Direct Versicherung herausgefunden haben, die jüngst eine Statistik veröffentlicht hat.