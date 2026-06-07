Meister der Landesliga: Die schönsten Fotos von der Meisterfeier der SKV Rutesheim

Die SKV Rutesheim wird mit einem 3:0 beim TSV Crailsheim Meister der Fußball-Landesliga: Das sind die schönsten Fotos der Feier im Schönebergstadion.

Es ist vollbracht: Die SKV Rutesheim ist Meister der Fußball-Landesliga: Der Tabellenführer hat seinen Drei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem Verfolger FV Löchgau (4:0 über Sport-Union Neckarsulm) mit einem 3:0-Erfolg beim TSV Crailsheim ins Ziel gerettet. Die Treffer von Tobias Gebbert, Alexander Grau und Laurin Stütz ebneten den Weg für die SKV in die Verbandsliga.