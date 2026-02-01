 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. SWR Symphonieorchester und Elisabeth Leonskaja begeistern

„Meisterkonzert“ im Beethovensaal SWR Symphonieorchester und Elisabeth Leonskaja begeistern

„Meisterkonzert“ im Beethovensaal: SWR Symphonieorchester und Elisabeth Leonskaja begeistern
1
Die Pianistin Elisabeth Leonskaja Foto: Marco Borggreve

Die beeindruckende Pianistin Elisabeth Leonskaja, das fabelhafte SWR Symphonieorchester und der formidable Dirigent Thomas Guggeis: Alles kommt zusammen beim Russ-„Meisterkonzert“.

Welche der großen, stilbildenden Pianisten konzertieren noch nach dem Tod von Alfred Brendel und Maurizio Pollini? Maria João Pires hat erst kürzlich das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben, Daniel Barenboim ist gesundheitlich angeschlagen – so bleiben zwei Frauen, die das Erbe jeweils auf ihre Weise glanzvoll weitertragen: Martha Argerich, die nach einem zeitweisen Rückzug eine ganz erstaunliche Alterskarriere hinlegt – am 12. Februar wird sie in Stuttgart zu hören sein. Und Elisabeth Leonskaja. Im Sommer vergangenen Jahres hat die in Wien lebende, 80 Jahre alte Russin in Ludwigsburg einen grandiosen Schubert-Abend gespielt. Nun gab sie zusammen mit dem SWR Symphonieorchester im Rahmen der Meisterkonzertreihe von Russ Klassik eine weitere beeindruckende Demonstration ihrer Kunst.

 

Die Pianistin ist keine Rivalin, sondern Partnerin des Orchesters

Johannes Brahms’ erstes Klavierkonzert d-Moll zählt schon lange zu ihrem Repertoire. Zusammen mit dem Philharmonia Orchestra unter Eliahu Inbal hat sie es aufgenommen, und ihre große Vertrautheit mit dem Werk beweist sie auch im gut besetzten Beethovensaal. Dass ein 26-jähriger Komponist ein Werk von solch formsprengenden Dimensionen schaffen konnte und damit die Gattung Klavierkonzert völlig neu definiert, liegt an der komplizierten Vorgeschichte des Stücks, das ja zunächst als Sinfonie geplant war. Pianisten jedenfalls sehen sich mit einer orchestralen Dominanz konfrontiert, die manche zum Kräftemessen verführen könnte. Nicht so Leonskaja. Ihr Zugang zu diesem Werk ist von großer Ernsthaftigkeit und einer inneren Gespanntheit geprägt, die den virtuosen Passagen alles äußerlich Auftrumpfende nimmt – die Solistin ist kein Rivale, sondern Partner des Orchesters, dessen Gedanken sie weiterspinnend kommentiert.

Das Adagio spielt Leonskaja berückend kontemplativ, wie ein stilles Gebet, bei dem die Zeit fast stillzustehen scheint und die Trillerpassagen wie beim späten Beethoven gen Himmel weisen. Auch im Rondofinale muss sie nichts mehr beweisen. Ihre Technik ist stupend wie eh und je, mit ungemeiner Lockerheit meißelt sie die Oktavketten aus dem Steinway und bleibt dabei auf spektakuläre Weise unspektakulär. Der Beifall ist riesig, schließlich gewährt sie eine Zugabe: Schuberts Impromptu op. 142 No. 2 As-Dur.

Beim SWR Symphonieorchester stimmt einfach alles

Freilich verdankt sich der Rang dieser Interpretation nicht nur der Solistin, sondern auch dem von Thomas Guggeis fabelhaft geleiteten Orchester. 33 Jahre jung ist der Schlaks, dem – die Prophezeiung sei gewagt – eine große Karriere bevorstehen dürfte. Was er drauf hat, zeigt er nach der Pause in einer packenden Deutung von Dvořáks siebter Sinfonie, die in solcher Stringenz und dramaturgischer Durchformung kaum einmal zu hören ist. Hier stimmt einfach alles: der fettfreie, schlank-elastische Klang des SWR Symphonieorchester, dessen Bläsersolisten in Hochform sind, die Eleganz der Phrasierung, die messerscharf herausgearbeitete Rhythmik. Die Musik hörend verstehen zu können, darf als größtes Kompliment für einen Dirigenten gelten – und das gelingt Guggeis formidabel. Der Jubel am Ende spricht ebenfalls dafür.

Weitere Themen

Rammstein-Cover-Band: Engel wollen sie keine sein – So war’s beim Konzert von Stahlzeit

Rammstein-Cover-Band Engel wollen sie keine sein – So war’s beim Konzert von Stahlzeit

Die erfolgreichste Rammstein-Cover-Band hat sich am Samstagabend in der Porsche-Arena quer durchs Repertoire ihrer Vorbilder gespielt.
Von Thomas Morawitzky
Netflix und Co.: Streamingtipps: Die 10 besten neuen Serien im Februar

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 10 besten neuen Serien im Februar

Schwule Eishockeyspieler, kriminelle Bank-Azubis, Ex-Agenten in Gefahr und ein verhängnisvoller Schulausflug: Diese Serien sollten Sie im Februar nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Premiere im Alten Schauspielhaus: „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht bereichert in Stuttgart „1h22 vor dem Ende“

Premiere im Alten Schauspielhaus „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht bereichert in Stuttgart „1h22 vor dem Ende“

Der „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht gastiert wieder in Stuttgart: Bei der Premiere der schwarzen Komödie „1h22 vor dem Ende“ bedient er sich erprobter Kunstkniffe aus dem Fernsehen.
Von Michael Werner
Royal Republic in Stuttgart: So war das Konzert in den Wagenhallen

Konzert in Stuttgart Party-Stimmung und eine Überraschung zum Schluss: So war’s bei Royal Republic

Die schwedischen Rocker von Royal Republic feiern auf ihrer Lovecop-Tour eine ausgelassene Party mit vielen Überraschungen. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in den Wagenhallen.
Von Julian Meier
10 Jahre Rikas: Erst als Straßenmusiker auf der Königstraße, jetzt auf Europa-Tour

10 Jahre Rikas Erst als Straßenmusiker auf der Königstraße, jetzt auf Europa-Tour

Kalifornische Vibes, gute Laune und Vintage-Klamotten – das ist die Stuttgarter Band Rikas. Ihr Jubiläumskonzert spielen sie an einem besonderen Ort.
Von Katrin Maier-Sohn
Corinna Harfouchs letzter „Tatort“: Bonards Abschied: „Gefahrengebiet“ aus Berlin

Corinna Harfouchs letzter „Tatort“ Bonards Abschied: „Gefahrengebiet“ aus Berlin

In „Gefahrengebiet“ verabschiedet sich Corinna Harfouch als Susanne Bonard vom „Tatort“. Wie bleibt sie in Erinnerung?
Von Ulla Hanselmann
Am Straßenrand aufgelesen: Begegnung mit dem Teufel

Am Straßenrand aufgelesen Begegnung mit dem Teufel

Manchmal fallen einem Sachen zufällig in die Hände. Wie die Teufels-Handpuppe, die unsere Kolumnistin Anna Katharina Hahn in einer Kiste mit Aussortiertem gefunden hat.
Von Anna Katharina Hahn
Stuttgarter bauen Nazi-Halle um: Stuttgarter Architekten verwandeln Hitlers Kongresshalle in einen Kulturort

Stuttgarter bauen Nazi-Halle um Stuttgarter Architekten verwandeln Hitlers Kongresshalle in einen Kulturort

Die Stuttgarter LRO Architekten und das Bauunternehmen Reisch gewinnen den Wettbewerb für den Ausbau der Kongresshalle in Nürnberg. Wie das 296 Millionen Euro teure Projekt aussieht.
Von Nicole Golombek, Tomo Pavlovic
Premiere im Studio-Theater: Bestseller „Die Wut, die bleibt“ auf der Bühne

Premiere im Studio-Theater Bestseller „Die Wut, die bleibt“ auf der Bühne

Im Studio-Theater hat das Stück „Die Wut, die bleibt“ nach dem Roman von Mareike Fallwickl erfolgreich Premiere gefeiert.
Von Petra Mostbacher-Dix
Konzert im Wizemann: Knoblauch und Klangkunst – So war’s beim SWR-Vokalensemble

Konzert im Wizemann Knoblauch und Klangkunst – So war’s beim SWR-Vokalensemble

Das SWR-Vokalensemble unter der Leitung von Benjamin Goodson bringt im Club Wizemann in Stuttgart Neues und Altes, Konzert und Szene, Kunst und Alltag zusammen.
Von Susanne Benda
Weitere Artikel zu Konzert Meisterkonzert SWR Symphonieorchester Stuttgart
 
 