Nach dem emotionalen Derbysieg beim SV Leonberg/Eltingen war Manuel Martinez noch zu Kampfansagen aufgelegt, nach dem mit 71:87 verlorenen Spitzenspiel gegen Landesliga-Tabellenführer TV Nellingen wirkte der Trainer des TSV Malmsheim deutlich geknickter. „Ich fand es schade“, seufzte der ambitionierte Übungsleiter.

Die Mannschaft lag nach dem ersten Viertel bereits mit 7:30 zurück, das Spiel war nach zehn Minuten quasi entschieden. Auch wenn das Team sich zurück ins Spiel kämpfte, das zweite Viertel mit 21:8 gewann und vor dem letzten Durchgang auf zwei Punkte heranrückte – für den Sieg reichte es nicht.

TV Nellingen stellt Luis Müller kalt

Gründe für den Fehlstart sah Martinez teilweise in einer Nervosität seiner Mannschaft, der Trainer sah ein „kollektives Versagen“. Im Gegenzug war der Gast sehr gut auf den TSV eingestellt. Malmsheims Schlüsselspieler Luis Müller wurde physisch größtenteils aus dem Spiel genommen, der Gegner reizte die lose Linie der Schiedsrichter zum eigenen Vorteil bestmöglich aus.

Luis Müller (Mi./im Spiel gegen den SV Leonberg/Eltingen) wurde körperlich in die Mangel genommen. Foto: Andreas Gorr

Winterrückkehrer Florian Meilands spielte mit einem Bänderriss und konnte trotz zwölf Punkten ebenso wenig ausrichten wie Winterneuzugang Ibrahim Grönebaum, der bei seinem Debüt mit 18 Punkten Topscorer wurde.

Trotz Niederlage glaubt Malmsheim noch an den Titel

Die Niederlage tue weh, dennoch lobte Martinez seine Spieler für die Aufholjagd. Eine solche braucht die Mannschaft nun in der Tabelle, Nellingen enteilt dem TSV um zwei Punkte. Für den zweiten Platz, der für die Aufstiegsrelegation berechtigt, habe man noch immer alle Möglichkeiten, der erste Platz liegt nun jedoch nicht mehr in der eigenen Hand. Trotzdem will die Mannschaft den Traum von der Meisterschaft noch nicht abschreiben, Martinez fordert: „Wir müssen den Druck weiter aufrecht halten.“ Zur Not wolle man in der Relegation liefern.

Malmsheimer Frauen können mit Niederlage gut leben

Auch die Malmsheimer Frauen verloren zuhause, 56:69 hieß es gegen den Regionalliga-Zweiten SV 03 Tigers Tübingen. Dank einer druckvollen Verteidigung ging der TSV mit 33:30 in die Pause. Die Führung war laut Trainerin Lisa Bonds auch ein Produkt der jüngsten Siege, die Schwung gaben. Das Spiel kippte aber im vierten Viertel zugunsten der Gäste, die anders als die TSV-Frauen um Janina Dzubba und Anna Sophie Sroka (je elf Punkte) eine hohe Trefferquote auflegten und mit 25:13 die Entscheidung besorgten. Nach den letzten Erfolgen sei diese Niederlage deutlich leichter zu verkraften, meinte die Trainerin.

Azzarelli entscheidet spät: SV-Basketballer gewinnen in Obertürkheim

Erfolgreich war hingegen der SV Leonberg/Eltingen, der beim TV Obertürkheim mit 77:83 gewann. „Zähflüssig“, nannte Coach Niko Tokas den Sieg, das Team bekam kaum Kontrolle über die Rebounds des Gegners. „Am Ende waren sie mit fünf Punkten vorne, weil wir einfach Blödsinn gemacht haben“, sagte der Coach. Für den Sieg sorgten neben Davide Rainis und Sven Schewior (je 25 Punkte) auch Mattia Azzarelli, der vor allem defensiv das Spiel an sich nahm.