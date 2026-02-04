Meisterschaft futsch? Nach krassem Fehlstart: TSV Malmsheim verliert Spitzenspiel
Landesliga-Basketballer müssen einen herben Rückschlag im Titelrennen verkraften. Auch die TSV-Frauen verlieren, dem SV Leonberg/Eltingen gelingt ein Auswärtssieg.
Nach dem emotionalen Derbysieg beim SV Leonberg/Eltingen war Manuel Martinez noch zu Kampfansagen aufgelegt, nach dem mit 71:87 verlorenen Spitzenspiel gegen Landesliga-Tabellenführer TV Nellingen wirkte der Trainer des TSV Malmsheim deutlich geknickter. „Ich fand es schade“, seufzte der ambitionierte Übungsleiter.