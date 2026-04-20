Meisterschaften in Bonlanden: Einradteams des RKV und RCO sind auf Bezirksebene unschlagbar

Bei den Bezirksmeisterschaften der Schüler im Kunst-und Einradsport in Bonlanden waren die Vertreter des Radsportkreises Esslingen mit Meistertiteln und vorderen Platzierungen erneut sehr erfolgreich. In den Einraddisziplinen gingen alle Podestplätze an den Radsportkreis. Mit zwei Meistertiteln glänzte der RKV Denkendorf.

Mit einer starken Leistung ging der Titel im 4er-Einradsport der Schülerinnen U15 an die Denkendorferinnen Mira Silber, Marlene Schlagbauer, Pia Kulhanek und Lena Epple, gefolgt vom RC Oberesslingen in der Besetzung Marleen Marie Trugenberger, Malena Mathe, Alina Rubanov und Magdalene Gerhard. Beide Teams haben sich somit auch für die Landesmeisterschaften in Stuttgart qualifiziert. Rang drei ging an das zweite Oberesslinger Team (Mirja Sysol,Rebecca Miller, Johanna Miller und Luise Könning). Bei ihrem ersten Start auf Bezirksmeisterschaften waren Matilda Puhlmann, Nela Hartlieb, Luna Müller und Karla Sürer vom zweiten Team aus Denkendorf mit dem 4. Platz überglücklich.

Auch im 6er-Einradsport der Schülerinnen U15 hatte Denkendorf die Nase vorn und sicherte sich mit Lara Röcker, Holly Puhlmann, Annika Wiedemann, Lena Epple, Pia Kuhlanek und Marlene Schlagbauer den Titelgewinn. Vizemeisterinnen wurden die Oberesslingerinnen Luise Könning, Rebecca Miller, Amelie Trugenberger, Johanna Miller, Mirja Sysol und Marleen Marie Trugenberger. Beide Teams sind für Stuttgart ebenfalls qualifiziert. Dies gelang Denkendorf auch mit dem Titelgewinn im 4er-Kunstradsport der Schülerinnen U13. Elina Avdiu, Sophia Baschta, Lina Schwarz und Anni Hölzner präsentierten eine sichere Kür, die zum Titel und der Qualifikation führte.

Im 1er-Kunstradsport der Schülerinnen U15 wurde Elea Roll aus Denkendorf neue Vizemeisterin. Die Ränge vier und sechs gingen an Carlotta Koch und Leonie Grünwald vom RSV Wendlingen. Ihr Vereinskamerad Hannes Burr sicherte sich bei den Schülern U13 den 3. Podestplatz.

Unsere Empfehlung für Sie Tischtennis im Kreis Esslingen Neuhausen bleibt drin, Wendlingen steigt wohl auf Bei den Teams der Tischtennis-Landesklasse herrscht aus unterschiedlichen Gründen Zufriedenheit.

Emely Schmid und Clara Schmid haben mit ihren Platzierungen fünf und sechs im 1er der Schülerinnen in der Altersklasse U11 die Qualifikation zur Landesmeisterschaft knapp, aber verdient, eingefahren. Auf den weiteren Plätzen landeten die Denkendorferinnen Paula Spieth (Rang sieben), Finja Richter (Rang neun), Merle Richter (Rang zehn), Elisa Burgbacher (Rang 13) und Luna Lange (Rang 24).