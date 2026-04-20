Meisterschaften in Bonlanden Einradteams des RKV und RCO sind auf Bezirksebene unschlagbar
Die beiden Vereine dominieren die Bezirksmeisterschaften im Kunst-und Einradsport.
Die beiden Vereine dominieren die Bezirksmeisterschaften im Kunst-und Einradsport.
Bei den Bezirksmeisterschaften der Schüler im Kunst-und Einradsport in Bonlanden waren die Vertreter des Radsportkreises Esslingen mit Meistertiteln und vorderen Platzierungen erneut sehr erfolgreich. In den Einraddisziplinen gingen alle Podestplätze an den Radsportkreis. Mit zwei Meistertiteln glänzte der RKV Denkendorf.