Auf einem Militärflugplatz in Norddeutschland stoßen Bauarbeiter auf ein vergrabenes Kettenfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gefährt entpuppt sich als ein Sturmgeschütz der Wehrmacht. Ein sehr seltener Fund.
Bauarbeiter sind beim Baggern zufällig auf ein Sturmgeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Das nahezu vollständig erhaltene Panzerfahrzeug sei ein „historisch bedeutendes Fundobjekt“, sagte Mariel Kubatz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. „In der Regel findet man eher Einzelteile.“