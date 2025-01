Klare Kante: Melania Trumps Inauguration-Outfits sprechen für sich. Hut, Mantel und Abendkleid sind weit weg von Lieblichkeit. Indes bemüht „First Daughter“ Ivanka die 50er Jahre – und Audrey Hepburn.

Theresa Schäfer 21.01.2025 - 08:54 Uhr

Der Präsident tanzt: Eine heiße Sohle legten Donald und Melania Trump beim ersten von drei Inauguration-Bällen in Washington am späten Montagabend nicht aufs Parkett, es war eher Slow Dance angesagt. Der 47. US-Präsident, der am Vormittag den Amtseid geschworen hatte, taute auf dem „Commander in Chief Ball“ erst auf, als die Trump-Hymne „YMCA“ über die Lautsprecher tönte. Dann zeigte der 78-Jährige sogar seinen „Signature Dance Move“ – Fäuste ballen, Luft boxen.