Die Sopranistin Melanie Diener nutzt das „Instrument des Jahres 2025“ – die Stimme. Im Interview erzählt sie, wie sie Sängerin wurde und warum dieses Instrument so besonders ist.
13.09.2025 - 14:00 Uhr
Die Stimme ist das „Instrument des Jahres 2025“. Eine spannende Wahl, gilt sie doch als das „älteste Instrument der Welt“ und ist einzigartig. Die Sopranistin Melanie Diener, die diese Woche in Waiblingen Nachwuchstalente in Operngesang unterrichtet, verrät, was sie von der Wahl hält und wie sie sich auf die Internationale Opernwerkstatt auswirkt.