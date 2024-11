Ex-Grüne will CDU-Kandidatin in Mannheim werden

Ihr Wechsel von den Grünen zur CDU sorgte im Sommer für Aufruhr: Die Abgeordnete Melis Sekmen will in der nächsten Legislaturperiode wieder in den Bundestag einziehen - diesmal für ihre neue Partei.

red/dpa 30.11.2024 - 10:03 Uhr

Die ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen aus Mannheim will bei der Bundestagswahl für die CDU in den Bundestag einziehen: Sie bewirbt sich dafür als Kandidatin für den Wahlkreis Mannheim am Samstag (11.00 Uhr) beim CDU-Kreisverband. Die 31-Jährige ist nach Angaben des Kreisvorsitzenden Christian Hötting die einzige Bewerberin bei der Nominierungsversammlung.