Ex-Grüne will für CDU in Mannheim antreten

13 Jahre war sie Mitglied der Grünen. Ihre Ankündigung, zur CDU zu wechseln, sorgte im Sommer für Aufruhr. Nun will sie wieder in den Bundestag ziehen für die Konservativen.

red/dpa/lsw 25.11.2024 - 21:09 Uhr

Die frühere Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen will erneut in den Bundestag – aber für die CDU. Sie wolle für die Christdemokraten bei der Wahl am 23. Februar im Wahlkreis Mannheim antreten, teilte die 31-Jährige dem „Mannheimer Morgen“ mit. Der CDU-Kreisverband Mannheim hält am 30. November seine Nominierungsversammlung ab – bislang ist Sekmen eigenen Angaben zufolge die einzige Bewerberin.