Die Rapperin „Nura“ beleidigt die konservative Politik-Influencerin Meltem Seker. Daraufhin kommt es zu einem Rechtsstreit – mit besserem Ausgang für die Tübinger Studentin.
21.01.2026 - 12:19 Uhr
Die konservative Politik-Influencerin Meltem Seker hat eigenen Angaben zufolge einen Rechtsstreit mit der Rapperin „Nura“ (ehemals Mitglied des Hip-Hop-Duos SXTN) gewonnen. Das gab Seker, die an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen Politikwissenschaft studiert, auf ihrem Instagram-Account „politischmeltem“ bekannt.