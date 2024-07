Monatelang ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen mehrere Männer im Raum Biberach wegen Drogenhandels. Nun finden sie zwei Hauptverdächtige - und kiloweise Drogen im Auto.

red/dpa/lsw 17.07.2024 - 13:01 Uhr

Ermittler haben in Memmingen zwei mutmaßliche Drogenhändler erwischt und kiloweise Drogen in deren Auto gefunden. Bei den beiden Männern im Alter von 22 und 25 Jahren handelt es sich um die beiden Hauptverdächtigen überregionaler Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kripo rund um Biberach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.