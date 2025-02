Die Memoiren der Altkanzlerin stoßen auf großes Interesse. Bei einer Signierstunde in Hamburg stehen rund 200 Leser vor der Buchhandlung. Nicht alle sind Fans von ihr.

dpa 05.02.2025 - 18:19 Uhr

Hamburg - Angela Merkel hat bei einer Signierstunde in ihrer Geburtsstadt Hamburg einen Kundenansturm ausgelöst. Rund 200 Menschen standen am Nachmittag an, um in der Traditionsbuchhandlung Felix Jud ein oder mehrere Exemplare des Buches "Freiheit" von der früheren Bundeskanzlerin signieren zu lassen.