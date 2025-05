Was ist der Memorial Day in den USA?

Gedenken und Grillpartys: Der Memorial Day in den USA ist ein Feiertag voller Kontraste – zwischen stiller Erinnerung und sommerlichem Freizeitvergnügen.

Katrin Jokic 26.05.2025 - 13:33 Uhr

Am letzten Montag im Mai stehen in den Vereinigten Staaten vielerorts die Uhren für einen Moment still. Um 15 Uhr Ortszeit sollen Menschen für eine Schweigeminute innehalten – in Gedenken an jene, die in Uniform für ihr Land gefallen sind. Es ist Memorial Day, ein nationaler Gedenktag, der in den USA eine besondere kulturelle und emotionale Bedeutung besitzt.