Menarini in Florenz Italiens Pharmaindustrie boomt
Kriege, Zölle, ächzende Gesundheitssysteme – all dies macht Italiens Pharmabranche nichts aus, sie konnte ihren Export stark steigern. Aushängeschild ist Menarini.
Kriege, Zölle, ächzende Gesundheitssysteme – all dies macht Italiens Pharmabranche nichts aus, sie konnte ihren Export stark steigern. Aushängeschild ist Menarini.
Italiens Pharmaindustrie boomt weltweit. Daran können auch Kriege, Zölle und Budgetbegrenzungen in den Gesundheitssystemen nichts ändern. Kaum bekannt ist, dass sie führend in Europa ist. Die Ausfuhren sind 2025 um fast 30 Prozent auf mehr als 70 Milliarden Euro gestiegen. Das ist etwa ein Viertel des Exportvolumens der EU-Pharmabranche. Aushängeschild der von spezialisierten Mittelständlern dominierten Branche ist der Onkologie- und Kardiologiespezialist Menarini aus Florenz.