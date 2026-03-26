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Menarini in Florenz Italiens Pharmaindustrie boomt

Menarini in Florenz: Italiens Pharmaindustrie boomt
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Bereits seit 1992 ist Menarini in Deutschland vertreten – hier ein Bild aus der Produktion von Menarini von Heyden in Dresden. Foto: imago/Sven Ellger

Kriege, Zölle, ächzende Gesundheitssysteme – all dies macht Italiens Pharmabranche nichts aus, sie konnte ihren Export stark steigern. Aushängeschild ist Menarini.

Italiens Pharmaindustrie boomt weltweit. Daran können auch Kriege, Zölle und Budgetbegrenzungen in den Gesundheitssystemen nichts ändern. Kaum bekannt ist, dass sie führend in Europa ist. Die Ausfuhren sind 2025 um fast 30 Prozent auf mehr als 70 Milliarden Euro gestiegen. Das ist etwa ein Viertel des Exportvolumens der EU-Pharmabranche. Aushängeschild der von spezialisierten Mittelständlern dominierten Branche ist der Onkologie- und Kardiologiespezialist Menarini aus Florenz.

 

Das 140 Jahre alte Familienunternehmen kam 2025 auf einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro und ein Bruttobetriebsergebnis von 440 bis 470 Millionen Euro, nach 450 Millionen Euro im Jahr zuvor. Auch eine Besonderheit: Menarini gehört zu den wenigen Unternehmen, die nicht nur eine Chefin sondern mit einem Anteil von 50,7 Prozent auch eine weibliche Mehrheit unter den Beschäftigten haben.

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Der Verwaltungsratsvorsitzende Eric Cornut, ein Schweizer sieht das Erfolgsgeheimnis der italienischen Branche gerade in ihrer mittelständischen Struktur. „Größe bremst oft die Agilität“, sagt er. „Kleine Boote sind wendiger.“ Als Standortvorteil Italiens sieht er ein „praktisches, unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken in den vielen Familienunternehmen, die ihr privates Kapital industriell einsetzen.“ Der Standort sei sehr wettbewerbsfähig.

Größtes Pharma-Unternehmen Italiens

Menarini ist das größte Pharma-Unternehmen Italiens, wo es neben den vielen Mittelständlern auch Produktionen großer Unternehmen wie etwa Eli Lilly in Florenz oder Glaxo Smith Kline (GSK) gibt. Mit dem Diagnose-Spezialisten Diasorin und dem auf die Behandlung von Herzerkrankungen und Infektionen spezialisierten Recordati sind nur zwei Unternehmen der Branche in Italien börsennotiert.

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Ein Börsengang komme für Menarini nicht in Frage. „Die Eignerfamilie Aleotti reinvestiert den gesamten Gewinn in das Unternehmen und baut das Portfolio gezielt aus“, berichtet Cornut. 2025 investierte die Gruppe 540 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, sowie 120 Millionen Euro in Technologie. „Wir prüfen jedes Vorhaben akribisch, weil wir uns keine Fehler erlauben können“, sagt Cornut.

Sehr international aufgestellt

Menarini ist sehr international. 81 Prozent des Umsatzes werden außerhalb Italiens erzielt. Das Unternehmen wird zwar von der Familie Aleotti kontrolliert, die eine durchaus aktive Rolle im Unternehmen spielt. Doch mit Cornut und der türkischen CEO Elcin Barker Ergun sowie weiteren ausländischen Managern wurde gezielt auch externes Know-how eingekauft.

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Bereits seit 1992 ist Menarini in Deutschland vertreten. Damals wurde der ehemalige DDR-volkseigene Betrieb Berlin-Chemie übernommen, der heute 1500 Mitarbeiter an zwei Produktionsstandorten in Berlin hat und über eine starke Position auch in Osteuropa verfügt. Dazu kommt die Menarini von Heyden in Dresden mit mehr als 400 Mitarbeitern.

2020 kaufte Menarini Stemline

2020, mitten in der Coronakrise, erwarben die Italiener den damals an der Nasdaq notierten US-Onkologiespezialisten Stemline, der 2025 auf Erlöse von 635 Millionen Euro kam – davon 501 Millionen in den USA.

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„Da haben wir die Gunst der Stunde genutzt. In den USA hat Stemline eine komplett integrierte Lieferkette“, sagt Cornut. Die USA sind der zweitwichtigste Markt. Was noch wichtiger ist: Die durch Menarini Stemline in den USA vertriebenen Produkte werden vor Ort hergestellt und sind daher von den US-Zöllen nicht betroffen.

Rentables Wachstum in Florenz

Menarini wächst rentabel und stellt ein: Weltweit werden 17 800 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2400 in Deutschland. Cornut lobt den deutschen Standort. Doch das Kostenniveau sei schon ein Problem, vor allem, weil aus Deutschland auch der osteuropäische Markt bedient werde. Dazu kamen regulatorische Hürden wie das nun aufgeweichte strenge deutsche Lieferkettengesetz.

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Menarini hat 18 Werke, davon zehn im Ausland, sowie neun Forschungs- und Entwicklungszentren. Die Pipeline ist gut gefüllt, vor allem in den Bereichen Onkologie und kardiometabolische Erkrankungen.

Sorgen bereitet dem Unternehmen neben den vielen Konflikten und sehr unterschiedlichen nationalen Gesundheitssystemen, die auf Kostensenkungen drängen, auch das regulatorische Umfeld. Während etwa die US-amerikanische und chinesische Regierung ihren Pharma-Unternehmen massiv unter die Arme griffen, geschehe in Europa das Gegenteil. Mit neuen Regelungen wie der EU-Richtlinie zur Behandlung kommunaler Abwasser mit verschärften Umweltstandards, die von Menarini-Verwaltungsratmitglied und -Miteigentümerin Lucia Aleotti als „Pipi-Steuer“ bezeichnet wird, würden den Unternehmen hohe Kosten für die Reinigung der Abwasser in Rechnung gestellt. Sie fordert hier rasche Änderungen und mehr Flexibilität.

Frauen in der Mehrheit

Belegschaft
Menarini gehört zu den wenigen Unternehmen, die nicht nur eine weibliche CEO sondern mit einem Anteil von 50,7 Prozent auch eine weibliche Mehrheit unter den Beschäftigten haben. Aktionärin Lucia Aleotti betont, dass sie aufgrund ihrer Qualifikation, nicht aufgrund von Quoten, eingestellt wurden.

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