Mensa Triangel in Leonberg

Weil die Festangestellten des Mensavereins bezahlt werden müssen, benötigt es künftig größere Unterstützung. In der Einrichtung speisen Schülerinnen und Schüler aus vier Leonberger Schulen.

Marius Venturini 18.11.2024 - 13:31 Uhr

Die Triangel ist seit Jahrzehnten eine feste Institution in Leonberg. In der großen Mensa zwischen Albert-Schweitzer-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Realschule kehren unter der Woche viele Schülerinnen und Schüler zum Mittagessen ein. Auch Kinder und Jugendliche vom Johannes-Kepler-Gymnasium und von der Pestalozzischule am Bahnhof kommen dort hin. Täglich werden dort, Stand 2022, rund 270 Mahlzeiten ausgegeben.