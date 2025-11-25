Mensch oder Tier? Warum Haustiere heißen wie Kinder
Waldi und Rex sind aus der Mode – Familien geben ihren Haustieren heute ganz andere Namen. Die Sprachforscherin Damaris Nübling erklärt, was hinter dem Trend steckt.
„Leon, komm!“ Ist da nun ein Kind oder ein Hund gemeint? Tatsächlich ist beides denkbar. Gängige Kindernamen werden derzeit gerne an Vierbeiner vergeben – manchmal auch umgekehrt. Die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Damaris Nübling erklärt, was man daran ablesen kann.
