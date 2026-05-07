 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. „Da geht mir das Herz auf“: Chorclub feiert in Esslingen

Menschen mit Behinderung „Da geht mir das Herz auf“: Chorclub feiert in Esslingen

Menschen mit Behinderung: „Da geht mir das Herz auf“: Chorclub feiert in Esslingen
1
Der Chorclub, das inklusive Chorprojekt der Lebenshilfe Esslingen und des FC Esslingen, sang gemeinsam mit Musikern des Podium Festivals am Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Foto: gw

Der inklusive Chorclub und Musiker des Podium Festivals haben in Esslingen gesungen und gespielt – zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Am 5. Mai war der Tag, an dem in ganz Europa Engagierte für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf die Straße gegangen sind. Seit 1992 fordern Aktivisten und Verbände an diesem Tag mit Demonstrationen und Kundgebungen das Ende von Diskriminierung. Sie plädieren für Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit, und sie wollen das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderung schärfen.

 

In Esslingen hieß es aus Anlass des Protesttags „Gemeinsam laut“: Der Chorclub der Lebenshilfe und des FC Esslingen sang gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des Podium Festivals Lieder, die Mut machen und Freude schenken: „Wir werden gemeinsam laut – gegen Diskriminierung, für Solidarität und für eine Gesellschaft, in der alle mitspielen können.“

Chorprojekt von Fußballtrainer gegründet

Elke Willi von der Stiftung Lebenshilfe Esslingen betonte in ihrer Begrüßung, dass ein solcher Protesttag gerade in einer Zeit, „in der auf allen Ebenen darüber nachgedacht wird, die Leistungen für Menschen mit Behinderung zu kürzen“, wichtiger ist denn je: „Demokratie ist nicht möglich ohne Menschenwürde und Menschenrechte, ohne Inklusion und Teilhabe.“ Im Esslinger Chorclub singen alt und jung, Männer und Frauen, Anfänger und erfahrene Chorsänger, Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung mit ganz viel Spaß und Leidenschaft.

Ins Leben gerufen wurde das inklusive Chorprojekt durch den Fußballtrainer Martin Hägele vom FC Esslingen, der merkte, dass seine Schützlinge von der Lebenshilfe nicht nur gerne kicken, sondern mindestens genauso gerne singen: Fortan traf sich die Gruppe in der einen Woche zum „Sport vor Ort“ und in der nächsten Woche zum Singen, unterstützt durch Isolde Holzmann, Gesangspädagogin und Chorleiterin beim Weingärtner Liederkranz. Die Leidenschaft der Chorsänger übertrug sich beim „Gemeinsam laut“-Konzert, das wegen einer Gewitterwarnung  kurzerhand vom Blarerplatz ins Kulturzentrum Komma umgezogen war, sofort aufs Publikum, das mitklatschte und beim Kanon „Bruder Jakob“ sogar eine eigene Stimme übernahm.

Joosten Ellée bedankt sich bei den Sängern

Im Anschluss ans afrikanische „Banuwa“ machten die Podium-Musiker den Urwald hörbar, bevor sie den schlafenden Löwen mit ihren Instrumenten aufweckten. Nach einem klangvollen Vorspiel bestätigte der Chor das „Wir sind okay, wie wir sind“ mit einem Mut machenden „Ja!“. Natürlich durfte der Lieblingssong des Chorclubs, das Lied der deutschen Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1974 „Fußball ist unser Leben“, nicht fehlen. Gemeinsam ging es dann mit viel Percussion in „Die coole Bongo-Disco in der Coco-Bar“, bevor das Publikum das neuseeländische Maori-Lied „Epo i tai tai e, tuki tuki“ als Zugabe feierte.

Joosten Ellée dankte den Chorclub-Sängern: „Da geht mir das Herz auf.“ Dem künstlerischen Leiter des Podium Festivals ist es ein besonderes Anliegen, die Veranstaltung noch stärker in der Stadtgesellschaft zu verankern und immer wieder auch gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Musik zu hören, zu machen und aufzuführen. Zum Abschluss freute sich auch Chorleiterin Isolde Holzmann: „Ich sehe ein Lächeln in jedem Gesicht. Nehmen Sie dieses Strahlen bitte mit nach Hause.“

Weitere Themen

Essen aus der Region: Gastro-Geheimtipp bei Esslingen bekommt Auszeichnung

Essen aus der Region Gastro-Geheimtipp bei Esslingen bekommt Auszeichnung

Eine Traditionswirtschaft aus Deizisau setzt auf Regionalität bei ihrem Essen. Nun hat der Gastro-Geheimtipp eine Auszeichnung bekommen.
Von Karin Ait Atmane
Menschen mit Behinderung: „Da geht mir das Herz auf“: Chorclub feiert in Esslingen

Menschen mit Behinderung „Da geht mir das Herz auf“: Chorclub feiert in Esslingen

Der inklusive Chorclub und Musiker des Podium Festivals haben in Esslingen gesungen und gespielt – zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Von Gaby Weiß
Baustellenbesichtigung: Erster Einblick ins neue Kirchheimer Kompostwerk

Baustellenbesichtigung Erster Einblick ins neue Kirchheimer Kompostwerk

Kurz vor Fertigstellung der Kompostieranlage des Kreises Esslingen lädt die Betreibergesellschaft zu einem Tag der offenen Baustelle ein. So funktioniert künftig der Betrieb.
Von Elke Hauptmann
Finanzkrise in Esslingen: Kritik an Sparliste: „Nicht gut, hier den Rotstift anzusetzen“

Finanzkrise in Esslingen Kritik an Sparliste: „Nicht gut, hier den Rotstift anzusetzen“

Esslingen will den Haushalt retten: Mehr als 100 Sparvorschläge stehen zur Debatte, darunter Personalabbau und Steuererhöhungen. Nun regt sich erste Kritik.
Von Melanie Csernak
Esslingen: Maßgeschneiderte Hochzeitsreden für 2500 Euro – was Paare dafür bekommen

Esslingen Maßgeschneiderte Hochzeitsreden für 2500 Euro – was Paare dafür bekommen

Die Esslingerin Louisa Kilgus arbeitet als Traurednerin europaweit. Sie erklärt, warum eine gute Rede 40 Arbeitsstunden erfordert und wie sie authentische Zeremonien gestaltet.
Von Gaby Weiß
Hallenbäder auf den Fildern: Zweimal Hallenbad neu: Wie sieht’s aus auf den Baustellen?

Hallenbäder auf den Fildern Zweimal Hallenbad neu: Wie sieht’s aus auf den Baustellen?

In Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen wird jeweils das Gartenhallenbad saniert oder sogar neu gebaut. Was passiert aktuell auf den Baustellen?
Von Armin Friedl
Neckartenzlingen: Eine Grillhütte für die Neckartenzlinger Feuerwehr aus dem 3D-Drucker

Neckartenzlingen Eine Grillhütte für die Neckartenzlinger Feuerwehr aus dem 3D-Drucker

In Zusammenarbeit mit mehreren Firmen hat sich die Neckartenzlinger Feuerwehr eine Grillhütte „rausgelassen“ – und setzt damit ein innovatives Bauprojekt um.
Von Andreas Pflüger
Ernte auf den Fildern: Bekommt das Filderkraut jetzt Salat-Konkurrenz?

Ernte auf den Fildern Bekommt das Filderkraut jetzt Salat-Konkurrenz?

Den traditionellen Krautstart kennt man auf den Fildern seit langem: Jetzt haben Gemüsebauern zum ersten Mal den Beginn der Salaternte feierlich eröffnet.
Von Torsten Schöll
Tödlicher Unfall in Esslingen-Weil: Urteil nicht rechtskräftig – darf der Angeklagte jetzt wieder Auto fahren?

Tödlicher Unfall in Esslingen-Weil Urteil nicht rechtskräftig – darf der Angeklagte jetzt wieder Auto fahren?

Nach dem tödlichen Unfall in Weil geht das Verfahren gegen den Autofahrer in die nächste Instanz. Die Frage ist, was bis zur Berufung mit dem Führerschein des Mannes passiert.
Von Petra Pauli
Maillepark: Bäume mit Lautsprechern in Esslingen – Was hat es damit auf sich?

Maillepark Bäume mit Lautsprechern in Esslingen – Was hat es damit auf sich?

Ein ungewöhnliches Kunstprojekt: Per Knopfdruck können im Esslinger Maillepark in den Bäumen montierte Lautsprecher aktiviert werden – es ertönt „Music for Aliens“.
Von Gaby Weiß
Weitere Artikel zu Esslingen Behinderung Europa
 
 