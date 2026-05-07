Menschen mit Behinderung „Da geht mir das Herz auf“: Chorclub feiert in Esslingen
Der inklusive Chorclub und Musiker des Podium Festivals haben in Esslingen gesungen und gespielt – zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Der inklusive Chorclub und Musiker des Podium Festivals haben in Esslingen gesungen und gespielt – zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Am 5. Mai war der Tag, an dem in ganz Europa Engagierte für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf die Straße gegangen sind. Seit 1992 fordern Aktivisten und Verbände an diesem Tag mit Demonstrationen und Kundgebungen das Ende von Diskriminierung. Sie plädieren für Teilhabe, Inklusion und Barrierefreiheit, und sie wollen das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderung schärfen.